Почему слово пЕриодически пишется через е
Русский язык
Почему слово пЕриодически пишется через е
Ответ(ы):
Гость:
Слово "периодически" пишется через "е" потому, что образовано от слова период.
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