НАПИСАТЬ СМЕШНОЙ РАССКАЗ ,А ТОМ КАК НА ПОХОДЕ МЫ ИСПУГАЛИСЬ ОТ МЕДВЕЖОНКА
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НАПИСАТЬ СМЕШНОЙ РАССКАЗ ,А ТОМ КАК НА ПОХОДЕ МЫ ИСПУГАЛИСЬ ОТ МЕДВЕЖОНКА
Ответ(ы):
Гость:
Шли мы с моим классом в лесу и остановились на привал. Сидим у костра и тут мы видим огромную тень медведя, мы очень сильно испугались и побежали прочь по кустам. Но наш вожатый увидел это и засмеялся. Это ведь не медведь а медвежонок:3 Помог? Лайк пж:3
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