Под действием силы F=50 Н тело движется прямолинейно так, что зависимость пройденного телом пути s от времени t задаётся уравнением s(t)=5-2t+4t^2м. Найти массу m тела

Физика

Под действием силы F=50 Н тело движется прямолинейно так, что зависимость пройденного телом пути s от времени t задаётся уравнением s(t)=5-2t+4t^2м. Найти массу m тела

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