Под действием силы F=50 Н тело движется прямолинейно так, что зависимость пройденного телом пути s от времени t задаётся уравнением s(t)=5-2t+4t^2м. Найти массу m тела
Физика
Под действием силы F=50 Н тело движется прямолинейно так, что зависимость пройденного телом пути s от времени t задаётся уравнением s(t)=5-2t+4t^2м. Найти массу m тела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F = ma => m = F/a ∆x = vt + at²/2 ∆x = -2t + 4t² => a = 8 m = 50/8 = 6.25 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
С какими из перечисленных веществ взаимодействует разбавленная серная кислота: а) натрий гидроксидом; б) азот (II) оксидом; в) Сера (IV) оксидом; г...
Математика