Под водой пингвины развивают скорость 30 км/ч.Определите,какое расстояние проплыв??т пингвин за 5 с
Физика
Под водой пингвины развивают скорость 30 км/ч.Определите,какое расстояние проплыв??т пингвин за 5 с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: v = 30 км/ч = 8,3 м/с t = 5 с Найти: S = ? Решение: S = v/t = 8,3/5 = 1,66 м Ответ: S = 1,66 м.
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