Под водой пингвины развивают скорость 30 км/ч.Определите,какое расстояние проплыв??т пингвин за 5 с

Физика

Под водой пингвины развивают скорость 30 км/ч.Определите,какое расстояние проплыв??т пингвин за 5 с

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