Подарочный набор состоит из семи шоколадных и нескольких карамельных конфет. Все??о в 10 одинаковых наборах оказалось 150 конфет. С помощью какого выражения можно найти общее количество карамельных конфет в 10 наборах? 1) 150...
Математика
Подарочный набор состоит из семи шоколадных и нескольких карамельных конфет. Все??о в 10 одинаковых наборах оказалось 150 конфет. С помощью какого выражения можно найти общее количество карамельных конфет в 10 наборах? 1) 150:10 2) 150:10-7 3) 150-7 4) 150-7*10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150-7*10 7*10 = 70 (к.) - шоколадных в 10 коробках 150-70=80(к.) карамельных
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