Подарочный набор состоит из семи шоколадных и нескольких карамельных конфет. Все??о в 10 одинаковых наборах оказалось 150 конфет. С помощью какого выражения можно найти общее количество карамельных конфет в 10 наборах? 1) 150...

Математика

Подарочный набор состоит из семи шоколадных и нескольких карамельных конфет. Все??о в 10 одинаковых наборах оказалось 150 конфет. С помощью какого выражения можно найти общее количество карамельных конфет в 10 наборах? 1) 150:10 2) 150:10-7 3) 150-7 4) 150-7*10

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