Продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшилась на 3 часа и стала равной 8 часов. какой была продолжительность дня 7 октября
Математика
Продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшилась на 3 часа и стала равной 8 часов. какой была продолжительность дня 7 октября
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8 + 3 = 11(часов) Ответ: 11 часов - продолжительность дня 7 октября.
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