Продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшилась на 3 часа и стала равной 8 часов. какой была продолжительность дня 7 октября

Математика

Продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшилась на 3 часа и стала равной 8 часов. какой была продолжительность дня 7 октября

Автор: Гость