Подбери и запиши проверочные слова.Вставь пропущенные буквы .Запиши слова ,в кото??ые вставлены буквы ,еще раз. Обозначь в словах корень.

Русский язык

Подбери и запиши проверочные слова.Вставь пропущенные буквы .Запиши слова ,в кото??ые вставлены буквы ,еще раз. Обозначь в словах корень.

Автор: Гость