Подбери и запиши проверочные слова.Вставь пропущенные буквы .Запиши слова ,в кото??ые вставлены буквы ,еще раз. Обозначь в словах корень.

Русский язык
Подбери и запиши проверочные слова.Вставь пропущенные буквы .Запиши слова ,в кото??ые вставлены буквы ,еще раз. Обозначь в словах корень.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кричать- пров.слово "крик" корень  скользить- пров.слово "скользкий"  пищать- пров.слово "писк" корень  трещать- пров.слово "треск" корень  встречать- пров.слова "встреча" ночевать-пров.слово "ночь" платить-пров.слово "плата"
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