Почему в романе "Капитанская дочка" такой эпиграф?"Береги честь смолоду."
Литература
Почему в романе "Капитанская дочка" такой эпиграф?"Береги честь смолоду."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что главный герой не перешел на сторону Пугачева, а продолжил служить за царя и не опорочил себя.
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