Опыт доказывающий что малекулы вещества находятся в непрерывном хаотичном поряд??е

Физика
Опыт доказывающий что малекулы вещества находятся в непрерывном хаотичном поряд??е
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В хаотическом непрерывном движении находятся, например молекулы газа при нормальных условиях. Диффузия, теплопередача - все это говорит о движении молекул вещества
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