Пожалуйста, помогите мне сделать не длинную сценку на тему в поисках счастья или в поисках смысла жизни пожалуйста
Литература
Пожалуйста, помогите мне сделать не длинную сценку на тему в поисках счастья или в поисках смысла жизни пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый человек должен понимать смысл жизни, то есть для чего он живет в этом мире.Непонимав смысл жизни,он некогда не поймет что такое счастье.Для поиска смысл жизни,можно почитать книги, смотреть телевизор , думать об этом.Не зная смысл жизни,не когда неприобретаешь счастье.Так как , когда ты узнаешь смысл жизни , ты поставишь перед собой цель.Достигнув его,ты приобретаешь счастье.
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