Причитай текст определи падеж имён существуетельных. какие. названия облаков. ты ??наешь .Почему их так называют
Русский язык
Причитай текст определи падеж имён существуетельных. какие. названия облаков. ты ??наешь .Почему их так называют
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я знаю слоистые, кучевые, слоисто-кучевые, слоисто-дождевые, высокослоистые, высококучевые, перисто-слоистые, перисто-кучевые, перистые, кучево-дождевые виды облаков
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