Два три предложения поведения в транспорте
Русский язык
Два три предложения поведения в транспорте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Сесть обязательно на кресло а если стоя ехать то держатся! 2.Заплатить требованную сумму! 3.При выходи или входе обязательно закрыть за собой дверь если она не автоматическая! 4.Уступать беременным женщинам,пинсеонерам и инвалидам ! 5.Вести себя прилично и не разговаривать громко!
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