Два три предложения поведения в транспорте

Гость: Гость:

1.Сесть обязательно на кресло а если стоя ехать то держатся! 2.Заплатить требованную сумму! 3.При выходи или входе обязательно закрыть за собой дверь если она не автоматическая! 4.Уступать беременным женщинам,пинсеонерам и инвалидам ! 5.Вести себя прилично и не разговаривать громко!