Два три предложения поведения в транспорте

Русский язык
Два три предложения поведения в транспорте
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Сесть обязательно на кресло а если стоя ехать то держатся! 2.Заплатить требованную сумму! 3.При выходи или входе обязательно закрыть за собой дверь если она не автоматическая! 4.Уступать беременным женщинам,пинсеонерам и инвалидам ! 5.Вести себя прилично и не разговаривать громко!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Причитай текст определи падеж имён существуетельных. какие. названия облаков. ты ??наешь .Почему их так называют
Ответить
Русский язык
Описание природы с причастием сочинение 8 предложений
Ответить
Математика
Сколько в 74.000г= кг
Ответить
Математика
Корень в степени 10 под корнем х в 9 степени * х в степени 1,1
Ответить
Математика
18 асықты асық саны өзара тен болатындай неше тəсілмен үимелерге бөлуге болады? Əр??ір үймеде неше асықтан болуы мімкін?
Ответить