Укажите лишнее: А)Наполеон-Бонапарт,Луи-Филипп Орлеанский,Карл X,Франц I,Луи-Наполеон III. Б)Фридрих-Вильгельм III,Франц I,Александр I,Клеменс Меттерних.
История
Укажите лишнее: А)Наполеон-Бонапарт,Луи-Филипп Орлеанский,Карл X,Франц I,Луи-Наполеон III. Б)Фридрих-Вильгельм III,Франц I,Александр I,Клеменс Меттерних.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А- Луи филипп б- Франц 1
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