Скільки відрізків утворюють п’ять різни х точок на прямій?
Математика
Скільки відрізків утворюють п’ять різни х точок на прямій?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если их обозначить буквами, то получим отрезки AB/AC/AD/AE/ BC/BD/BE/CD/CE/DE/ получается 10 отрезков.
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