Пожалуйста помогите решить задачу!!! При деление числа 402 на натуральный делитель получается остаток 17, а при делении числа 257 на тот же натуральный делитель получается остаток 12. Найдите натуральный делитель.
Математика
Пожалуйста помогите решить задачу!!! При деление числа 402 на натуральный делитель получается остаток 17, а при делении числа 257 на тот же натуральный делитель получается остаток 12. Найдите натуральный делитель.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
402 - 17 = 385 385 = 5 * 7 * 11 257 - 12 = 245 245 = 5 * 7 * 7 НОД (385 и 245) = 5 * 7 = 35 - наибольший общий делитель. 402 : 35 = 11 (ост.17) 257 : 35 = 7 (ост.12) Ответ: 35.
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