Пожалуйста помогите решить задачу!!! При деление числа 402 на натуральный делитель получается остаток 17, а при делении числа 257 на тот же натуральный делитель получается остаток 12. Найдите натуральный делитель.

Математика

Пожалуйста помогите решить задачу!!! При деление числа 402 на натуральный делитель получается остаток 17, а при делении числа 257 на тот же натуральный делитель получается остаток 12. Найдите натуральный делитель.

Автор: Гость