Подбери к выделенным словам антонимы: О трусости товарища
Русский язык
Подбери к выделенным словам антонимы: О трусости товарища
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О смелости товарища, а если ещё надо антоним к слову "Товарищ" то "О смелости врага
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