Подбери однокоренные прилагательные к существительным (по 2 слова).Сад,зима,дуб,море,рыба,река.Докажи. что слова однокоренные.Спасибо большое заранее.

Русский язык
Подбери однокоренные прилагательные к существительным (по 2 слова).Сад,зима,дуб,море,рыба,река.Докажи. что слова однокоренные.Спасибо большое заранее.
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