Подбери однокоренные прилагательные к существительным (по 2 слова).Сад,зима,дуб,море,рыба,река.Докажи. что слова однокоренные.Спасибо большое заранее.

Русский язык

Подбери однокоренные прилагательные к существительным (по 2 слова).Сад,зима,дуб,море,рыба,река.Докажи. что слова однокоренные.Спасибо большое заранее.

Автор: Гость