подбери подходящее имя существительное. Запиши.Укажи,где можно ,род имени прилагательного.выдели окончание.высоккий...,высокая...,высокое...,высокие...,синий..,синяя..,синее..,синие..
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подбери подходящее имя существительное. Запиши.Укажи,где можно ,род имени прилагательного.выдели окончание.высоккий...,высокая...,высокое...,высокие...,синий..,синяя..,синее..,синие..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высокий дуб, м.р. окончание ий.... Высокая девочка, ж.р. окончание ая.... Высокое здание, с.р. окончание ое... Синий карандаш м.р. окончание ий.... Синяя краска ж.р. окончание яя... Синее платье с.р. окончание ее....
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