подбери подходящее имя существительное. Запиши.Укажи,где можно ,род имени прилагательного.выдели окончание.высоккий...,высокая...,высокое...,высокие...,синий..,синяя..,синее..,синие..

Русский язык
подбери подходящее имя существительное. Запиши.Укажи,где можно ,род имени прилагательного.выдели окончание.высоккий...,высокая...,высокое...,высокие...,синий..,синяя..,синее..,синие..
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высокий дуб, м.р. окончание ий.... Высокая девочка, ж.р. окончание ая.... Высокое здание, с.р. окончание ое... Синий карандаш м.р. окончание ий.... Синяя краска ж.р. окончание яя... Синее платье с.р. окончание ее....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Что характерно для почек каштана и тополя
Ответить
Алгебра
12/(x-3)+5/(x+3)=18/x /-дробная черта (это рациональная дробь)
Ответить
История
Дайте развернутое определение афинской демократии
Ответить
Українська мова
Перекази 5-6 класи соняшна квітка
Ответить
Математика
Пожалуста решите уравнение 3,5,6 эти уравнения
Ответить