Пожалуста решите уравнение 3,5,6 эти уравнения
Математика
Пожалуста решите уравнение 3,5,6 эти уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,4х-1=2,2 0,4х=2,2+1 0,4х=3,2 х=3,2:0,4 х=8 2,5х-3=7 2,5х=7+3 2,5х=10 х=10:2,5 х=4
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