Подбери синонимы к словам бдительность, краденый и замысел

Литература
Подбери синонимы к словам бдительность, краденый и замысел
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бдительность - внимательный, наблюдательный, осторожный краденый - ворованный,угнанный, нелицензионный замысел -  намерение, идея, концепция, мысль, умысел, план

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