Подбери синонимы к словам бдительность, краденый и замысел
Литература
Подбери синонимы к словам бдительность, краденый и замысел
Ответ(ы) на вопрос:
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Бдительность - внимательный, наблюдательный, осторожный краденый - ворованный,угнанный, нелицензионный замысел - намерение, идея, концепция, мысль, умысел, план
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