Подберите к словам в правой колонке слова из левой колонки так, чтобы они входили ?? состав одного фразеологического оборота. А В буря 1. петь дифирамб 2. казнь египетский 3. стакан забрало 4. соль земля 5. открытый ...

Русский язык

Подберите к словам в правой колонке слова из левой колонки так, чтобы они входили ?? состав одного фразеологического оборота. А В буря 1. петь дифирамб 2. казнь египетский 3. стакан забрало 4. соль земля 5. открытый секрет 6. Полишинель

Автор: Гость