Подберите к словам в правой колонке слова из левой колонки так, чтобы они входили ?? состав одного фразеологического оборота. А В буря 1. петь дифирамб 2. казнь египетский 3. стакан забрало 4. соль земля 5. открытый ...
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Подберите к словам в правой колонке слова из левой колонки так, чтобы они входили ?? состав одного фразеологического оборота. А В буря 1. петь дифирамб 2. казнь египетский 3. стакан забрало 4. соль земля 5. открытый секрет 6. Полишинель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У тебя не очень ясна нумерация, поэтому просто соедини по смыслу: Буря в стакане, петь дифирамбы, казни египетские, с открытым забралом, соль земли, секрет Полишинеля.
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