Вычислите результаты действий 7250+12 800=? 120 000 - 90 060=? ответьте пожалуйста завтра з??авать тетрадь!!!
Математика
Вычислите результаты действий 7250+12 800=? 120 000 - 90 060=? ответьте пожалуйста завтра з??авать тетрадь!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7250+12800=20050 так? 120000-90060=29940 так?
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