Что такое тип речи и стиль текста? Определитель тут пожалл

Гость: Гость:

Стили речи в русском языке прежде всего делятся на две группы: РАЗГОВОРНЫЙ и КНИЖНЫЕ. А книжные в свою очередь делятся на: - научный (его можно встретить в учебнике физики, химии и т. д.) свойственно употребление научных терминов, точных сведений; - официально-деловой (вся документация: справки, анкеты, протоколы, квитанции, ордера, акты, заявления, объяснительные и т. д.) ; - публицистический ( журнальные, газетные статьи, репортажи, интервью и т. д.) , как правило затрагиваются актуальные вопросы, темы, наличие обращения к публике; -художественный (тот, что мы встречаем при прочтении любого художественного произведения) . Это особенный стиль, т. к. может сочетать в себе все остальные!! ! Типы текста: -Повествование, в котором повествуется (рассказывается) о чем-либо, излагается материал во временной последовательности ; - Описание, для этого типа текста характерно большое количество прилагательных и причастий, т. к. описывается какой-либо предмет, явление, человек; -Рассуждение, оно имеет определенную структуру: 1) Тезис (утверждение!) ; 2) Доказательства этого утверждения; 3)Вывод.