Помогите найти НОК чисел 2 и 8, 7 и 14, 56 и 50
Математика
Помогите найти НОК чисел 2 и 8, 7 и 14, 56 и 50
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2 | 2. 8 | 2. 7 | 7. 14 | 2. 1. | 4 | 2. 1. 7 | 7 2 2. 1 1 50 | 2. 56 | 2 25 | 5. 28 | 3 5 | 5. 9 | 3 1. 3 | 3 1
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