Движение тела задано уравнением скорости тела v=25-5t. Запишите уравнение изменения координаты тела и постройте соответствующий график. Определите величину перемещения тела через 3 секунды после начала движения тела.

Физика

Движение тела задано уравнением скорости тела v=25-5t. Запишите уравнение изменения координаты тела и постройте соответствующий график. Определите величину перемещения тела через 3 секунды после начала движения тела.

Автор: Гость