Движение тела задано уравнением скорости тела v=25-5t. Запишите уравнение изменения координаты тела и постройте соответствующий график. Определите величину перемещения тела через 3 секунды после начала движения тела.

Физика
Движение тела задано уравнением скорости тела v=25-5t. Запишите уравнение изменения координаты тела и постройте соответствующий график. Определите величину перемещения тела через 3 секунды после начала движения тела.
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