Как религиозная картинам мира восточных славян отражала особенности их обществе??ого и хозяйственного уклада

История
Как религиозная картинам мира восточных славян отражала особенности их обществе??ого и хозяйственного уклада
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Гость:
Предки славян, так называемые праславяне, принадлежали к древнему индоевропейскому единству, населявшему громадную территорию Евразийского материка. Постепенно среди индоевропейцев выделяются родственные племена, близкие по языку, хозяйственной деятельности, культуре. Одним из таких племенных объединений и стали славяне. Ареал их расселения в Центральной и Восточной Европе - от Одера на западе до Днепра на востоке, от Прибалтики на севере до Европейских гор (Судеты, Татры, Карпаты) на юге. В VI-VII вв. славяне находились на последней стадии развития общинно- родового строя. Основа социальной организации - патриархальная семейная община. Государства еще нет, управление обществом осуществляется на принципах военной демократии: она означала власть избираемых военных вождей (князей) при сохранении власти старейшин и остатков первобытного коллективизма и демократии. Все вопросы решают народное собрание свободных общинников, жрецы и военные вожди, принадлежащие к зарождающейся родоплеменной знати, которая все более выделяется из основной массы общинников имущественным положением. Города возникали или как оборонительные центры, или как места торга и центры ремесла. Древнейшими крупными, хорошо укрепленными русскими городами были: Ладога на Волхове, Новгород, Псков, Киев, Полоцк и другие. Пожалуйста, если помог :)
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