С муравьиной кучи определить части речи
Русский язык
С муравьиной кучи определить части речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С муравьиной- прилагательное, кучи-существительное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Нужно описать любой храм с помощью слов :Сияет,горит,краснеет,алеет,золотится,бел??ет. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
История
Как религиозная картинам мира восточных славян отражала особенности их обществе??ого и хозяйственного уклада
Физика
Движение тела задано уравнением скорости тела v=25-5t. Запишите уравнение изменения координаты тела и постройте соответствующий график. Определите ...