С муравьиной кучи определить части речи

Русский язык
С муравьиной кучи определить части речи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С муравьиной- прилагательное, кучи-существительное
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