Длина отрезка называется...
Геометрия
Длина отрезка называется...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длины равных отрезков равны. Длину отрезка называют также расстоянием между его концами. для измерения длины сначала надо выбрать единичный отрезок, например 1см, 1 м, [...] (Вообще говоря, единичным отрезком можно взять любой отрезок.)
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