Длина отрезка называется...

Геометрия
Длина отрезка называется...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длины равных  отрезков равны.  Длину отрезка называют также расстоянием между его концами. для измерения  длины сначала надо выбрать единичный отрезок, например 1см, 1 м, [...] (Вообще говоря, единичным  отрезком можно взять любой  отрезок.)
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