С первого участка собрали 28 мешков картофеля А с 2 -го 23 таких же мешка со второго у??астка собрали на 250 килограммов картофеля меньше чем в первый Сколько килограммов картофеля собрали с каждого участка

Математика

С первого участка собрали 28 мешков картофеля А с 2 -го 23 таких же мешка со второго у??астка собрали на 250 килограммов картофеля меньше чем в первый Сколько килограммов картофеля собрали с каждого участка

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