С первого участка собрали 28 мешков картофеля А с 2 -го 23 таких же мешка со второго у??астка собрали на 250 килограммов картофеля меньше чем в первый Сколько килограммов картофеля собрали с каждого участка

Математика
С первого участка собрали 28 мешков картофеля А с 2 -го 23 таких же мешка со второго у??астка собрали на 250 килограммов картофеля меньше чем в первый Сколько килограммов картофеля собрали с каждого участка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28-23=5 мешков это 250 кг в 1 мешке 250:5= 50 кг а теперь 50 ×28=1400кг 23×50=1150кг ответ с 1 поля 1400кг а с 2 поля 1150кг
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