Участок земли имеет прямоугольную форму.Стороны прямоугольника 30 м и 60м.Найдите длину забора (в метрах),которым нужно огородить участок,если в заборе нужно предусмотреть ворота шириной 3 м

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Длина забора равна периметру данного участка минус ширина ворот: Р= ab a,b - cтороны прямоугольника a=30 м b= 60 м - по условию значит периметр прямоугольника или участка равен: P=ab= 30·60=1800 м Вычитаем ворота 1800-3= 1797 м Ответ: 1797 м.