Напишите не большой текст на тему "Моя мама"

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Напишите не большой текст на тему "Моя мама"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя мама самая самая Человек, возьми и переделай немного слова песни Егора Крида- самая самая Это просто!
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