Подберите к существительным подходящие по смыслу имена прилагательные в единств??нном числе (как можно больше к каждому): 1) кенгуру- 2) кафе- 3) вуаль- 4) рояль- 5) какаду- 6) фойе- 7) тюль- 8) шампунь- 9) кофе- 10) мозоль-
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Подберите к существительным подходящие по смыслу имена прилагательные в единств??нном числе (как можно больше к каждому): 1) кенгуру- 2) кафе- 3) вуаль- 4) рояль- 5) какаду- 6) фойе- 7) тюль- 8) шампунь- 9) кофе- 10) мозоль-
Ответ(ы):
Гость:
Австралийский кенгуру, загородное кафе, прозрачная вуаль, белый рояль, чёрный какаду, роскошное фойе, синяя тюль, новый шампунь, крепкое кофе, большая мозоль.
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