Подберите к существительным подходящие по смыслу имена прилагательные в единств??нном числе (как можно больше к каждому): 1) кенгуру- 2) кафе- 3) вуаль- 4) рояль- 5) какаду- 6) фойе- 7) тюль- 8) шампунь- 9) кофе- 10) мозоль-

Русский язык
Подберите к существительным подходящие по смыслу имена прилагательные в единств??нном числе (как можно больше к каждому): 1) кенгуру- 2) кафе- 3) вуаль- 4) рояль- 5) какаду- 6) фойе- 7) тюль- 8) шампунь- 9) кофе- 10) мозоль-
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Австралийский кенгуру, загородное кафе, прозрачная вуаль, белый рояль, чёрный какаду, роскошное фойе, синяя тюль, новый шампунь, крепкое кофе, большая мозоль.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите Задание 22 СРОЧНОООООООО (Картинка слева плохая)
Ответить
Биология
При поступлении в организм человека избыточного количества углеводов они....
Ответить
Геометрия
Цилиндр вписанный в прямую призму,в основании которой лежит равносторонняя трапеция с острым углом α и боковой стороной 8 см.Найти площадь полной п...
Ответить
История
Какой смысл имеет название "сарыарка"опишите период центрального казахстана
Ответить
Математика
Расположите в порядке возрастания 3т75кг,550000г,307кг,4т250кг
Ответить