Помогите Задание 22 СРОЧНОООООООО (Картинка слева плохая)
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Помогите Задание 22 СРОЧНОООООООО (Картинка слева плохая)
Ответ(ы):
Гость:
Красивый луг Милый цветок Умный ученик Лютый холод Это словосочетания прил+сущ м.р Красивая девочка Умная дочь Лучшая мама Добрая подруга Это словосочетания прил+сущ ж.р
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