Подберите к выражению РАБОТАТЬ БЕЗ УСТАЛОСТИ фразеологизм- синоним и фразеологизм -антонимы

Русский язык
Подберите к выражению РАБОТАТЬ БЕЗ УСТАЛОСТИ фразеологизм- синоним и фразеологизм -антонимы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работать не покладая рук, работать в поте лица, работать до посинения, пахать как лошадь (синонимы) Работать спустя рукава (антоним)
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