Подберите обобщающие слова к однородным членам предложения,поставьте его перед ними.Запишите полученные предложения.
Русский язык
Подберите обобщающие слова к однородным членам предложения,поставьте его перед ними.Запишите полученные предложения.
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