10. Устраните двусмысленность в предложениях. Запишите к каждой фразе по два предл??жения с разным смыслом. 1) Он почитает Пушкина. 2) Играя, мальчик забывал об очках. 3) Редактор просмотрел эти ошибки.
Русский язык
10. Устраните двусмысленность в предложениях. Запишите к каждой фразе по два предл??жения с разным смыслом. 1) Он почитает Пушкина. 2) Играя, мальчик забывал об очках. 3) Редактор просмотрел эти ошибки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Он изучает Пушкина. Он уважает Пушкина. 2) Играя, мальчик забывал о баллах. Играя мальчик забывал о стеклянных очках. 3) Редактор не заметил эти ошибок. Редактор увидел эти ошибки
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