10. Устраните двусмысленность в предложениях. Запишите к каждой фразе по два предл??жения с разным смыслом. 1) Он почитает Пушкина. 2) Играя, мальчик забывал об очках. 3) Редактор просмотрел эти ошибки.

Русский язык

10. Устраните двусмысленность в предложениях. Запишите к каждой фразе по два предл??жения с разным смыслом. 1) Он почитает Пушкина. 2) Играя, мальчик забывал об очках. 3) Редактор просмотрел эти ошибки.

Автор: Гость