Для греческой религии и мифологии были характерны а) систематизированный характер мифологии б) единобожие в) оформление единого греческого пантеона г) отсутствие храмов и культа д) существование в каждом полисе своего па...

История
Для греческой религии и мифологии были характерны а) систематизированный характер мифологии б) единобожие в) оформление единого греческого пантеона г) отсутствие храмов и культа д) существование в каждом полисе своего пантеона богов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне так кажется что вариант б)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите x ,если ; |x| + 3 = 9 ; |-x| - 6 = 10,8 ; -|x| + 7 = 10
Ответить
Окружающий мир
На какой реке стоит Амур, Кама,Дон,Енисей,Обь,Волга?
Ответить
Математика
Выполни деление рд остатком и проверь а) 3800:6= б) 25700:6=
Ответить
Русский язык
Правило 1 как могут быть связаны между собой части сложного предложения? 2 что о??щего у союзов и,а,но и чем они различаются? 3 запятая в сл...
Ответить
Математика
Переставьте одну спичку так, чтобы ответ был равен 25 / 6+12+5=25
Ответить