Для греческой религии и мифологии были характерны а) систематизированный характер мифологии б) единобожие в) оформление единого греческого пантеона г) отсутствие храмов и культа д) существование в каждом полисе своего па...

История

Для греческой религии и мифологии были характерны а) систематизированный характер мифологии б) единобожие в) оформление единого греческого пантеона г) отсутствие храмов и культа д) существование в каждом полисе своего пантеона богов

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