На какой реке стоит Амур, Кама,Дон,Енисей,Обь,Волга?
Окружающий мир
На какой реке стоит Амур, Кама,Дон,Енисей,Обь,Волга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может какие города стоят на этих реках? Ростов-на-Дону – Дон Астрахань – Волга Пермь – Кама Новосибирск – Обь Красноярск – Енисей Хабаровск – Амур
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