Помогите решить задачу на 5:00 движения вниз по реке и 3 часа по озеру катер проходил 146 км найдите собственную скорость катера если скорость течения реки 2 км в час
Алгебра
Помогите решить задачу на 5:00 движения вниз по реке и 3 часа по озеру катер проходил 146 км найдите собственную скорость катера если скорость течения реки 2 км в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х (км/ч) - собственная скорость катера (по озеру); t = 3 (ч) - время х + 2 (км/ч) - скорость катера при движении вниз по реке; t = 5 (ч) - время Уравнение: х * 3 + (х + 2) * 5 = 146 3х + 5х + 10 = 146 8х = 146 - 10 8х = 136 х = 136 : 8 х = 17 Ответ: 17 км/ч - собственная скорость катера.
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