Помогите решить задачу на 5:00 движения вниз по реке и 3 часа по озеру катер проходил 146 км найдите собственную скорость катера если скорость течения реки 2 км в час

Алгебра

Помогите решить задачу на 5:00 движения вниз по реке и 3 часа по озеру катер проходил 146 км найдите собственную скорость катера если скорость течения реки 2 км в час

Автор: Гость