Рассмотрите ситуацию с правовой точки зрения. Михаил шел через двор и увидел,что из окна квартиры на первом этаже вылезает мужчина с большой сумкой.Михаил помог ему спуститься,связал вора и вызвал милицию.Мужчина жаловался,что...

Право

Рассмотрите ситуацию с правовой точки зрения. Михаил шел через двор и увидел,что из окна квартиры на первом этаже вылезает мужчина с большой сумкой.Михаил помог ему спуститься,связал вора и вызвал милицию.Мужчина жаловался,что Михаил вывернул ему руку. ПРАВОМЕРНЫ ЛИ ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ СИТУАЦИИ?Ответ обоснуйте.

Автор: Гость