Рассмотрите ситуацию с правовой точки зрения. Михаил шел через двор и увидел,что из окна квартиры на первом этаже вылезает мужчина с большой сумкой.Михаил помог ему спуститься,связал вора и вызвал милицию.Мужчина жаловался,что...
Право
Рассмотрите ситуацию с правовой точки зрения. Михаил шел через двор и увидел,что из окна квартиры на первом этаже вылезает мужчина с большой сумкой.Михаил помог ему спуститься,связал вора и вызвал милицию.Мужчина жаловался,что Михаил вывернул ему руку. ПРАВОМЕРНЫ ЛИ ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ СИТУАЦИИ?Ответ обоснуйте.
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Гость:
Михаил поступил правильно. Ушиб произошёл в случайной ситуации.
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