Синица живёт9 лет . это в3 раза меньше чем фазан. сколько лет живёт фазан. ? . У 9 пауков 72 ноги. У скольких пауков 32 ноги?.
Математика
Синица живёт9 лет . это в3 раза меньше чем фазан. сколько лет живёт фазан. ? . У 9 пауков 72 ноги. У скольких пауков 32 ноги?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти сколько лет живет фазан, нужно составить выражение- 9*3=27 лет-живет фазан 2 задача Находим сколько ног у одного паука 72:9=8(ног) Теперь ищем у скольких пауков 32 ноги- 32:8=4 Ответ:у 4 пауков 32 ноги
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