Определите объем Прямоугольного бруска ( в м третьей степени), если его длинна 1,2м,??ирина 8см и толщина 5 мм.???

Физика

Определите объем Прямоугольного бруска ( в м третьей степени), если его длинна 1,2м,??ирина 8см и толщина 5 мм.???

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