Определите объем Прямоугольного бруска ( в м третьей степени), если его длинна 1,2м,??ирина 8см и толщина 5 мм.???
Физика
Определите объем Прямоугольного бруска ( в м третьей степени), если его длинна 1,2м,??ирина 8см и толщина 5 мм.???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=1,2m b=8cm=0,08m c=5mm=0,5cm=0,005m V=1,2m*0,08m*0,005m=0,00048m^3 Ответ: 0,00048m^3
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