Выполни деление рд остатком и проверь а) 3800:6= б) 25700:6=
Математика
Выполни деление рд остатком и проверь а) 3800:6= б) 25700:6=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 633 (ост. 2) б)4283 (ост.2)
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