Правило 1 как могут быть связаны между собой части сложного предложения? 2 что о??щего у союзов и,а,но и чем они различаются? 3 запятая в сложном предложении и её роль? 4 что нужно помнить , чтобы не ошибаться в постановке...

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Правило 1 как могут быть связаны между собой части сложного предложения? 2 что о??щего у союзов и,а,но и чем они различаются? 3 запятая в сложном предложении и её роль? 4 что нужно помнить , чтобы не ошибаться в постановке запятой в сложном предложение с союзами и,а,но и в предложении с однородными членами и теми же союзами?

Автор: Гость