Правило 1 как могут быть связаны между собой части сложного предложения? 2 что о??щего у союзов и,а,но и чем они различаются? 3 запятая в сложном предложении и её роль? 4 что нужно помнить , чтобы не ошибаться в постановке...
Русский язык
Правило 1 как могут быть связаны между собой части сложного предложения? 2 что о??щего у союзов и,а,но и чем они различаются? 3 запятая в сложном предложении и её роль? 4 что нужно помнить , чтобы не ошибаться в постановке запятой в сложном предложение с союзами и,а,но и в предложении с однородными членами и теми же союзами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.они могут связываться союзами - сочинительными и подчинительными 2.они все сочинительные, но различны по значению( одни обозначают связность, другой сравнивает, третий сопоставляет) 3.запятая соединяет простые предложения в составе сложного 4.запятая всегда ставиться перед союзами, у каждого простого предложения в составе сложного есть своя грам. основа; между однородными членами также ставиться запятая
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