Назови и запиши одним словом данные словосочетания. выдели в них корень. небольша??, мелкая рыба
Русский язык
Назови и запиши одним словом данные словосочетания. выдели в них корень. небольша??, мелкая рыба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небольшая рыба, мелкая рыба. Малёк. Небольшая - корень больш мелкая - корень мелк рыба - корень рыб
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