|3х|+|1|lt;4 теңдеуді шешу
Математика
|3х|+|1|lt;4 теңдеуді шешу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x + 1 < 4 3 x = 4 -1 x=3÷3 x=1
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