Подберите проверочные к словам окрестность,громоздкий,безмолвствовать

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Подберите проверочные к словам окрестность,громоздкий,безмолвствовать
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Окрестность - кресты, громоздкий - громоздить, безмолвствовать - безмолвие
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