Подберите слова синонимы к словам азбука , битва, врач,известный, загораться, разг??варивать
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Подберите слова синонимы к словам азбука , битва, врач,известный, загораться, разг??варивать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Азбука - азы битва - бой врач - врачеватель, доктор, лекарь, медик, целитель, эскулап; дантист; знахарь, костоправ, фельдшер (что понравится) известный - знакомый, выдающийся, знаменитый, прославленный загораться - вспыхивать, гореть разговаривать - говорить, (со)беседовать, объясняться, толковать,
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