Подберите вторую цепочку участку молекулы ДНК А-А-Т-Т-Г-Т-Ц-А-Г Помогите, пожалуйс??а!
Биология
Подберите вторую цепочку участку молекулы ДНК А-А-Т-Т-Г-Т-Ц-А-Г Помогите, пожалуйс??а!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:Т-Т-А-А-Ц-А-Г-Т-Ц
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста с абзацем. В каждом городе есть много красивых и запоминающихся мест. В моём родном городе (мой город) много таких мест. И ...
Биология
Музыка
"Матушка, матушка, что во поле пыльно..." Сравнение Л.Зыкиной и Ж.Бичевской. 1. Чем прослушанные исполнения отличаются друг от друга? 2. Как ...