В предложениях определить однородные слова,которые относятся к одному слову. 1.Н??вых друзей наживай,а старых не забывай. 2.по воздуху летели милллионы игрушечных самолётов,дирижаблей,планёров.

Русский язык
В предложениях определить однородные слова,которые относятся к одному слову. 1.Н??вых друзей наживай,а старых не забывай. 2.по воздуху летели милллионы игрушечных самолётов,дирижаблей,планёров.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Наживай -не забывай 2.самолетов дирижаблей планёров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Политические репрессии в ссср в 1920 1930-е годы
Ответить
История
Чем четвертый крестовой поход отличался от других? помогите пожалуйста! надо срочно! информацию не из интернета!!!
Ответить
Русский язык
За берёзовым пеньком зайка спит под лопухом . Покажите связь слов в предложении с ??омощью вопросов
Ответить
Математика
Найдите площадь прямо угольник, если его периметр равен 102, а отношение соседних с??орон равно 2:15. Быстро нужно
Ответить
Английский язык
1. Прочтите текст “Health Tips For Travellers” и выберите единственно правильный ответ. HEALTH TIPS FOR TRAVELLERS Travel is fun. Travel is exc...
Ответить