В предложениях определить однородные слова,которые относятся к одному слову. 1.Н??вых друзей наживай,а старых не забывай. 2.по воздуху летели милллионы игрушечных самолётов,дирижаблей,планёров.
Русский язык
В предложениях определить однородные слова,которые относятся к одному слову. 1.Н??вых друзей наживай,а старых не забывай. 2.по воздуху летели милллионы игрушечных самолётов,дирижаблей,планёров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Наживай -не забывай 2.самолетов дирижаблей планёров
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