В предложениях определить однородные слова,которые относятся к одному слову. 1.Н??вых друзей наживай,а старых не забывай. 2.по воздуху летели милллионы игрушечных самолётов,дирижаблей,планёров.

Русский язык

В предложениях определить однородные слова,которые относятся к одному слову. 1.Н??вых друзей наживай,а старых не забывай. 2.по воздуху летели милллионы игрушечных самолётов,дирижаблей,планёров.

Автор: Гость